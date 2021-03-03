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أمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

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مصراوي Masrawy

10:39 ص الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا.

وأضافت الهيئة في منشور لها بالصفحة الرسمية على "فيسبوك"، أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا تمتد خفيفة إلى متوسطة على باقي الدلتا والوجه البحرى.

وتابعت الهيئة، يوجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة بنسبة سقوط ٣٠٪؜.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أيضا نشاط الرياح على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، واضطراب فى حركه الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وأيضا على البحر الأحمر.

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