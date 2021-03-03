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مقتل رجل دين أفغاني بارز في هجوم مسلح بكابول

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مقتل رجل دين أفغاني بارز في هجوم مسلح بكابول مقتل رجل دين أفغاني بارز في هجوم مسلح بكابول

مصراوي Masrawy

10:29 ص الأربعاء 03 مارس 2021

كابول - أ ش أ

قتل الرئيس السابق لمجلس علماء مقاطعة قندوز لأفغانية فايز محمد فايز بعد إطلاق النار عليه من جانب مسلحين مجهولين في المنطقة ال17 في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن فايز قتل صباح الأربعاء بينما كان يسير في طريقه لأداء صلاة الفجر في المسجد.

وقال سكان بلدة ساركوتال جولدن في كابول إن رئيس مجلس العلماء السابق قتل برصاص مسلحين مجهولين.

من جانبه ، أكد فردوس فاراماراز المتحدث باسم القيادة العامة لشرطة كابول جريمة القتل لكنه لم يربط القضية بعمل إرهابي. وقال فرماراز إن هذه قضية جنائية وليس لها صلة بعمليات القتل المستهدف "الإرهابية".مضيفا أنه يتم إجراء تحقيق لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الحادث.

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