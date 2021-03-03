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ضبط أدوية مخدرة مع راكبين قادمين من إيطاليا بمطار القاهرة

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ضبط أدوية مخدرة مع راكبين قادمين من إيطاليا بمطار القاهرة ضبط أدوية مخدرة مع راكبين قادمين من إيطاليا بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

10:30 ص الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أدوية مخدرة مع راكبين مصريين، فور وصولهما من إيطاليا، إخفاهما داخل حقائبهما، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة للطيران القادمة من روما، اشتبه عبدالعال نعمان مدير الجمارك في راكبين مصريين الجنسية، وبالعرض على صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب الأول، ضمت أحمد سيد وهانى محمود مامورا الجمارك، تبين وجود 30 شريط ترامادول، و14 زجاجه كونترمال، مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبتفتيش الراكب الثاني بمعرفة توني فكري وأحمد صبري مامورا الجمارك، عثر معه على 40 شريط ترامادول و12 زجاجه كونترمال.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الجمارك، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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