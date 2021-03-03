وزير الزراعة يبحث مع سفير اليابان تنمية الصادرات الزراعية بين البلدين

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نوكي مازاكي السفير الياباني بالقاهرة، لبحث أفاق التعاون الزراعي بين البلدين.

وقال "القصير"، إن العلاقات المصرية اليابانية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة في جميع المجالات، مضيفًا أن الموالح المصرية تغزو حاليًا الأسواق اليابانية وجاري مفاوضات حول تصدير العنب والرومان إلى اليابان وقد وعد السفير بدعم هذا الملف.

كما بحث وزير الزراعة، مع مازاكي التعاون في مجال الاستزراع السمكي والميكنة الزراعية وسلاسل القيمة فى مجال المنتجات الزراعية والأنشطة المرتبطة بها وتحديث أساليب الري وتنمية الصادرات الزراعية خاصة وأن وزارة الزراعة لديها معامل متميزة ومعتمدة فى مجال الصحة النباتية و حاصلة على كل الموافقات باعتبارها معامل مرجعية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط كما تتبع الوزارة إجراءات على مستوى متقدم في مجال الحجر الزراعي كما تناول اللقاء أيضا بحث آليات دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين وتدعيم التعاون في مجال التدريب خاصة وأن الدولة المصرية لديها مراكز بحثية متعددة في كل المجالات.

‏من ناحيته أعرب السفير الياباني عن سعادته بلقاء وزير الزراعة، وقال إن هناك تاريخ طويل من التعاون الزراعي المصري الياباني منذ السبعينيات في مجال زراعة الأرز وتحسين البنية التحتية للري ولديه نماذج للتعاون فى هذا المجال مع وزارة الري.

وأكد أن التعاون مع مصر يزيد من مجالات التعاون الأفريقي لما لمصر من دور مؤثر فى القارة الأفريقية.

واستعرض يوشيفومى أومورا، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا اليابانية في مصر المشروعات التي تنفذها المؤسسة في مصر وأكد على التعاون مع الوزارة في مجال الزراعة الآلية والميكنة الزراعية كما أشار إلى إمكانية التعاون مع البنك الزراعي المصري لتدعيم التمويل المقدم لصغار المزارعين.

‏وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لتفعيل ومتابعة ما تم الاتفاق عليه من أجل سرعة تنفيذه على أرض الواقع.

‏حضر اللقاء الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة كما حضر المستشار الزراعي بالسفارة اليابانية ومسئولى الجايكا بالقاهرة.​