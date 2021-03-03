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7 أخطاء تفعليها قبل الذهاب لمصفف الشعر تتسبب في تدمير قصتك

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7 أخطاء تفعليها قبل الذهاب لمصفف الشعر تتسبب في تدمير قصتك 7 أخطاء تفعليها قبل الذهاب لمصفف الشعر تتسبب في تدمير قصتك

مصراوي Masrawy

10:00 ص الأربعاء 03 مارس 2021

كتبت نور جمال

عادة ما تذهبي إلى مصفف الشعر، لكي تحصلين على قصة جديدة، ولكن أحياناً لا تكون بالشكل المطلوب، وذلك بسبب أخطاء ترتكبيها في حق شعرك، نستعرضها لكِ بحسب ما ذكر موقع "glamour".

1- الكذب حول تاريخ شعرك:

لا تقول الكثير من الفتيات ما فعلته في شعرها قبل الذهاب إلى مصفف الشعر، حيث يقول "كايل وايت" خبير تلوين الشعر في صالون أوسكار بلاندي في مدينة نيويورك، إنه يجب أن تقولي إن كان شعرك تعرض للصبغة أو تم فرده كيميائياً، فهم بحاجة إلى معرفة ذلك.

2- عدم إحضار تسريحة الشعر الذي تريديه.

يقول "وايت" إنه من خلال الصورة يمكن أن يحدد إن كانت قصة الشعر مناسبة لوجهك أم لا، وتساعده في دراسة شكلها جيداً حتى تكون بالتفاصيل الدقيقة التي تريدها ولا ينقصها شيء.

3- عدم معرفة المكان الذي تذهبي له:

إذا كانت المرة الأولى لكِ، فيجب أن تعرفي المكان بشكل جيد قبل الذهاب، وإذا كان مصمم الشعر عنده الخبرة الكافية لكي تثقي به وتجعليه يقص شعرك، فإذا ذهبتي لمكان غير معروف فسوف تكوني السبب في تدمير قصتك.

4- تحديد أهداف غير واقعية:

عادة ما تريد الفتيات أن يكون شعرهم مثل المشاهير أو أشخاص يحبونهم، ويصممون على فعلها، ولكن في الواقع تكون غير مناسبة لشكل وجهم ولا يسمح بفعلها في شعرهم، فيجب أن تحضري صورة تكون قريبة من شكلك حتى تناسبك القصة.

5- وضع الكثير من المنتجات على شعرك قبل الذهاب:

يجب أن تتأكدي من غسل شعرك جيداً قبل الذهاب لمصفف الشعر، فإذا كان يحتوي على كثير من المنتجات يمكن أن يؤدي إلى منع المصفف من تخيل شكل قصة الشعر المناسبة لكي، بسبب الزيوت الكثيرة الموجودة فيه.

6- عدم التحدث إذا حدث شيء لا يعجبك:

يمكن أن تري الكثير من الفتيات أشياء لا تعجبها أثناء قص الشعر وتصمت ولا تتكلم، فهذا أمر خاطئ، فإذا كان هناك شيء لا يعجبك يحدث فيجب أن تتكلمي حتى يستطيع من إنقاذ الأمر قبل فوات الأوان.

7- قص الشعر بنفسك:

تقوم بعض الفتيات بقص شعرها بنفسها، وهذاً خطاً كبير وعندما تذهب إلى صالون التجميل يكون من الصعب الحصول على ما تريد، وذلك بسب أن شعرها غير متساوِ، ولا يتناسب مع الشكل الذي ترغب فيه.

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