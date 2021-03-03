أخبار عاجلة

حاكم نيويورك يستبعد استقالته بعد تعرضه لاتهامات جديدة وتخلي حزبه عنه -
مصدر حكومي يكشف سبب تأجيل تطبيق اشتراطات البناء الجديدة -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. "القاهرة" تطرح 267 محلا و189 شقة للبيع بهذه المناطق -
للحماية من النصب.. الإسكان تعلن نصائح وإرشادات لشراء الشقق وتأجيرها -
الإفتاء: الإسلام حفظ للمرأة مكانتها وأعلى من شأنها ـ فيديو -
صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء -
إيفاد مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لذوي الاحتياجات الخاصة -
بزعم استثمارها .. ضبط عامل استولى على أموال مواطنين بسوهاج -
جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية -
مدير تعليم صبيا: أزمة كورونا كانت منحة لتغيير حقيقي نحو تعليم إلكتروني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس وزراء باكستان يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

Print
رئيس وزراء باكستان يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ رئيس وزراء باكستان يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

مصراوي Masrawy

09:53 ص الأربعاء 03 مارس 2021

إسلام أباد - أ ش أ

أدلى رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت اليوم الأربعاء.

وذكر "راديو باكستان" أن الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ يجرى على 37 مقعدا في المجلس، وذلك في مبنى البرلمان بالعاصمة "إسلام أباد" والمجالس الإقليمية في أقاليم "السند" و"بلوشستان" و"خيبر بختونخوا" والتي ستستمر حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لباكستان.

وأضاف الراديو أنه تم بالفعل انتخاب 11 عضوا لمجلس الشيوخ من إقليم "البنجاب"، وسيتم اختيار باقي الأعضاء اليوم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

شبكة عيون الإخبارية