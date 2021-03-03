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جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية
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الاثنين 08 مارس 2021 01:52 مساءً
مدير تعليم صبيا: أزمة كورونا كانت منحة لتغيير حقيقي نحو تعليم إلكتروني
-
الاثنين 08 مارس 2021 01:52 مساءً
وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري
-
الاثنين 08 مارس 2021 01:52 مساءً
أمير قطر يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الثنائية
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الاثنين 08 مارس 2021 01:52 مساءً
مدير تعليم تبوك: دعم القيادة الحكيمة عزز نجاح رحلة التعليم عن بعد
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الاثنين 08 مارس 2021 01:52 مساءً
احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.. "جامعة الطائف" تقيم ندوة حوارية
-
الاثنين 08 مارس 2021 01:52 مساءً
إدارات التعليم: التعليم "عن بعد" قصة نجاح كسبت تحديات المرحلة
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الاثنين 08 مارس 2021 01:52 مساءً
السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة"
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الاثنين 08 مارس 2021 01:52 مساءً
أمر ملكي يُمدِّد خدمة أمير حائل 4 أعوام.. وهنا "غيض من فيض" إنجازاته
-
الاثنين 08 مارس 2021 01:52 مساءً
2 مليار و 829 مليون جنيه.. التعليم العالي تعلن خطة تطوير جامعة حلوان
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الاثنين 08 مارس 2021 01:50 مساءً
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كيف رأى المصريون تأجيل السيسي لقانون الشهر العقاري؟
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الأربعاء 03 مارس 2021 10:02 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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