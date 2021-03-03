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صحة الطائف: انطلاق 10 فرق ميدانية للتطعيم ضد كوفيد-19 في المنازل

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صحة الطائف: انطلاق 10 فرق ميدانية للتطعيم ضد كوفيد-19 في المنازل صحة الطائف: انطلاق 10 فرق ميدانية للتطعيم ضد كوفيد-19 في المنازل
للمسجلين وعبر إدارة الطب المنزلي وتستهدف نحو ثلاثة آلاف مستفيد

صحة الطائف: انطلاق 10 فرق ميدانية للتطعيم ضد كوفيد-19 في المنازل

أطلقت صحة الطائف 10 فرق ميدانية تعمل على تطعيم المسجلين بالطب المنزلي بلقاح كوفيد-19 وتستهدف الفرق الطبية نحو ٣٠٠٠ مستفيد.

جاء ذلك في الوقت الذي افتتحت فيه صحة الطائف 10 مراكز لتلقي لقاح كورونا في داخل الطائف و6 محافظات مجاورة لاستقبال "المواطنين والمقيمين" الراغبين في تلقي جرعات اللقاح، وهو ما يؤكّد حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على الاهتمام والعناية بصحة المواطنين والمقيمين كافة على أرض المملكة.

وقال المتحدث بصحة الطائف سراج الحميدان؛ إن إدارة الطب المنزلي بصحة الطائف تُقدم مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية (علاجية، وقائية، تأهيلية، وتوعوية، واجتماعية) لفئات معيّنة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير وآلية عمل محدّدة.

وبيّن "الحميدان" أن الطب المنزلي يعزّز مساهمة أسر المرضى في متابعة مرضاهم حتى يستعيدوا عافيتهم دون عناء، إضافة إلى توفير أسرّة في المستشفيات لمرضى جدّد في حاجة ماسّة إليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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