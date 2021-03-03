أخبار عاجلة

جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية -
مدير تعليم صبيا: أزمة كورونا كانت منحة لتغيير حقيقي نحو تعليم إلكتروني -
وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري -
أمير قطر يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الثنائية -
مدير تعليم تبوك: دعم القيادة الحكيمة عزز نجاح رحلة التعليم عن بعد -
احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.. "جامعة الطائف" تقيم ندوة حوارية -
إدارات التعليم: التعليم "عن بعد" قصة نجاح كسبت تحديات المرحلة -
السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة" -
أمر ملكي يُمدِّد خدمة أمير حائل 4 أعوام.. وهنا "غيض من فيض" إنجازاته -
2 مليار و 829 مليون جنيه.. التعليم العالي تعلن خطة تطوير جامعة حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيقاف 11 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

Print
إيقاف 11 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع إيقاف 11 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع
في عدة مناطق بالمملكة على متن 11 مركبة.. منهم 6 مواطنين و5 مقيمين

إيقاف 11 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

أوقفت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (نجران وجازان وحائل والرياض والجوف والشرقية)، (11) مخالفاً لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (6) مواطنين، و(5) مقيمين من الجنسيات اليمنية والسودانية والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (11) مركبة، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام، الجميع، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض.الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية

جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية

مدير تعليم صبيا: أزمة كورونا كانت منحة لتغيير حقيقي نحو تعليم إلكتروني

مدير تعليم صبيا: أزمة كورونا كانت منحة لتغيير حقيقي نحو تعليم إلكتروني

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الثنائية

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الثنائية

شبكة عيون الإخبارية