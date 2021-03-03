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النفط ترتفع مجدداً.. و"برنت" عند 62.91 دولار للبرميل

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أسعار النفط ترتفع مجدداً.. و"برنت" عند 62.91 دولار للبرميل النفط ترتفع مجدداً.. و"برنت" عند 62.91 دولار للبرميل
زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.2%

أسعار النفط ترتفع مجدداً.. و

ارتفعت النفط خلال تعاملات الأربعاء، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وفي ترقب انعقاد اجتماع "أوبك+" غداً الخميس.

وشدّد محللون لدى شركة الخدمات المالية "أيه إن زد" ANZ، على أن مجموعة "أوبك+" لا بد أن تجيب عن التساؤل الخاص بما إذا كان التعافي في مستويات الطلب قوياً بالشكل الكافي لمواصلة زيادة الإنتاج أم لا، وفقاً لوكالة "رويترز".

فيما دعت لجنة الخبراء في "أوبك"، إلى التعامل بنوعٍ من التفاؤل الحذر بسبب عدم اليقين في الأسواق والمعنويات المتعلقة بالاقتصاد الكلي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.3%، إلى 62.91 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.2% عند 59.84 دولار للبرميل.

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بيانات المخزونات الرسمية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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