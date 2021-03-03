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أمانة الرياض عن حصيلة آخر 24 ساعة: كل 20 دقيقة نغلق منشأة

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نفّذت خلالها 6273 جولة رقابية للتأكد من تطبيق "احترازات كورونا"

أمانة الرياض عن حصيلة آخر 24 ساعة: كل 20 دقيقة نغلق منشأة

قالت أمانة منطقة الرياض، مساء أمس، إنها نفّذت 6273 جولة رقابية خلال آخر 24 ساعة؛ للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار .

وأضافت عبر حسابها في تويتر: كل 20 دقيقة نغلق منشأة ونرصد 10 مخالفات.. و6273 جولة رقابية حصيلة مراقبينا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، قد وجّه أمس بمنع البيع داخل الحدائق العامة وعند مداخلها، وتشديد الرقابة على المجمعات التجارية والحدائق العامة والأسواق الكبرى، والتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية فيها لمنع انتشار فيروس كورونا، وألا تزيد نسبة الدخول فيها على الطاقة الاستيعابية المحدّدة، مع ضرورة حصر الدخول بوجود تطبيق (توكلنا).

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض قد رصدت خلال الفترة من 9 إلى 16 / 7 / 1442هـ، (19899) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وإغلاق (11) منشأة من خلال (22865) جولة رقابية نفّذها عديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية، والشؤون الصحية، والتجارة، والسياحة، وشرطة المنطقة، ووزارة الرياضة، وهيئة الترفيه.

أمانة الرياض عن حصيلة آخر 24 ساعة: كل 20 دقيقة نغلق منشأة

أمانة الرياض عن حصيلة آخر 24 ساعة: كل 20 دقيقة نغلق منشأة

أمانة الرياض الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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