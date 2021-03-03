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قد يكون مؤشرًا على مرض خبيث.. تعرّف على علامات "عسر الهضم"

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قد يكون مؤشرًا على مرض خبيث.. تعرّف على علامات "عسر الهضم" قد يكون مؤشرًا على مرض خبيث.. تعرّف على علامات "عسر الهضم"
يُكتشف في مراحله الأخيرة بعد انتشاره في أعضاء الجسم ويصعب علاجه

قد يكون مؤشرًا على مرض خبيث.. تعرّف على علامات

وفقًا لبيانات الأطباء البريطانيين، قد يكون عسر الهضم علامة تدل على الإصابة بمرض خطير.

وتشير Express، إلى أن الحديث يدور حول مرض سرطان البنكرياس؛ حيث القاعدة، أن المريض الذي يعاني من هذا المرض يشعر بحرقة في الصدر ومذاق مُر مزعج في الفم، وشعور بعدم الراحة في البطن وقد يمتد إلى الظهر أيضًا.

وبالإضافة إلى هذا، يكون الشعور بالألم مستمرًّا أو دوريًّا، وعند الاستلقاء تسوء حالة المريض، وتظهر الآلام أكثر وتزداد الحالة سوء بعد تناول الطعام.

وعلاوة على هذا، عند الإصابة بسرطان البنكرياس، يفقد المصاب من وزنه الكثير ويهزل سريعًا. كما يعاني من الغثيان وفقدان الشهية، والإمساك أو الإسهال.

وبحسب " اليوم" يؤكد الأطباء ضرورة استشارة الطبيب الأخصائي عند ظهور هذه الأعراض؛ من أجل إجراء الفحص اللازم وتشخيص السبب والبدء بالعلاج.

وسرطان البنكرياس، هو ورم خبيث، ينشأ من ظهارة الأنسجة الغدية أو قنوات البنكرياس. وغالبًا لا تظهر أعراض المرض في المراحل الأولى، ولا تظهر الأعراض المميزة لسرطان البنكرياس إلى أن يصل لمرحلة متقدمة. وعند تشخيص الإصابة بالمرض يكون غالبًا قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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