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مرعب.. لحظة محاولة خطف فتاة بالأردن

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فيديو مرعب.. لحظة محاولة خطف فتاة بالأردن مرعب.. لحظة محاولة خطف فتاة بالأردن
عمرها 11 عامًا وكانت عائدة إلى المنزل ليلًا

فيديو مرعب.. لحظة محاولة خطف فتاة بالأردن

كشف شريط مرعب عن لحظة محاولة شاب خطف فتاة أردنية، 11 عامًا؛ وذلك أثناء عودتها إلى منزلها خلف مستشفى الرمثا شمالي الأردن.

وحسب وسائل إعلام أردنية؛ فقد ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على شاب عشريني، مشتبه به في محاولة خطف فتاة في الرمثا شمال الأردن، عقب انتشار فيديو محاولة الخطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي وشرطة الرمثا وحماية الأسرة، قد أنهى التحقيقات في حادثة محاولة اختطاف إحدى الفتيات من قِبَل شخص مجهول في لواء الرمثا قبل أيام.

وتمكّن الفريق -على مدى أيام من التحقيقات وجمع المعلومات وتتبعها- من تحديد المركبة التي ظهرت في مقطع الفيديو رغم عدم وضع لوحات أرقامها الخلفية والشخص الذي كان يقودها.

وأُلقي القبض على المشتبه به وهو شخص عشريني، واعترف بأنه أثناء مسيره بالمركبة لوحده قبل أيام، شاهد الفتاة وحاول خطفها؛ إلا أنها لاذت بالفرار من المكان حيث قام عندها بمغادرة المكان، هذا ولا تزال التحقيقات جارية معه تمهيدًا لإحالته للقضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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