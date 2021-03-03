المراكز العربية و"الحكير" توقعان اتفاقية للاستحواذ على منصة تجارة إلكترونية

★ ★ ★ ★ ★

الرياض ـ مباشر: أعلنت كل من شركة المراكز العربية، وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على 51% من منصة تجارة إلكترونية، بواقع 25.5% لكل منهما.

وأوضحت الشركتان، في بيانين للسوق المالية السعودية "تداول، أنه تم توقيع الاتفاقية مع شركة فوغا كلوسيت ليمتد، المالك والمشغل للموقع الإلكتروني www.vogacloset.com.

وتتضمن الاتفاقية شراء كل من الشركتين نحو 39.25 ألف سهم من أسهم الشركة المستهدفة، والتي تمثل (25.5%) من رأسمالها بعد زيادته بموجب هذه الاتفاقية، مقابل 23.86 مليون ريال (6.36 مليون دولار)، لكل منهما.

كما تتضمن الاتفاقية زيادة رأسمال الشركة المستهدفة بـ 25.66 ألف سهم عادي بقيمة بقيمة إجمالية 45 مليون ريال (12 مليون دولار).

وسيستمر تشغيل الشركة المستهدفة وإدارتها بشكل مستقل عن طريق فريقها التنفيذي والإداري المؤسس، وستواصل الشركة إدارة وتشغيل منصة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

وتنص الاتفاقية على استمرار بائعي الأسهم والمساهمين الحاليين بما في ذلك ممثلي الإدارة التنفيذية للشركة المستهدفة في تلقي مدفوعات إضافية (Earn-Out Incentives) على أساس تقييم أسهمهم المحتفظ بها على مدار السنوات المالية الثلاث التالية لصفقة الاستحواذ بعد إتمامها.

وتستند شروط المدفوعات الإضافية (Earn-out Provisions) إلى بعض المتطلبات الأساسية المتفق على استيفائها ضمن الاتفاقية وذلك من حيث مستويات أداء محددة، مع وجود حد أقصى لتلك المدفوعات الإضافية في جميع الأحوال.

ووقع كل من أطراف هذه الصفقة اتفاقية خيار شراء وبيع للأسهم تبدأ بعد مرور 3 سنوات من تاريخ اكتمال الصفقة على الأسهم المتبقية لمساهمي الشركة المستهدفة وفقاً للشروط الاعتيادية في المعاملات المماثلة وعلى النحو المتفق عليه في هذه الاتفاقية.

وتمنح هذه الاتفاقية الحق لكل من شركة المراكز العربية، وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، في التنازل عن مزاياها لأي عضو آخر في مجموعتها.

سيتم دفع قيمة الشراء نقداً لملّاك الشركة المستهدفة عند الانتهاء من عملية توقيع عقد التأسيس المعدل وفقاً للوائح والقوانين، وسيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخلية للشركتين.

وتتضمن أهداف الصفقة تسريع وتيرة تنفيذ أهداف استراتيجية التحول الرقمي لشركة المراكز العربية، وذلك للاستجابة إلى الطلب المتزايد على تجارب البيع بالتجزئة متعددة القنوات.

كما تتيح لشركة الحكير تسريع برنامجها الرقمي بشكل كبير وسيساهم في تطوير نموذج أعمالها ليلبي مختلف أنماط الحياة العصرية، وسوف تستفيد شركة الحكير من منصة فوغا كلوسيت لتقديم علاماتها التجارية عبر الإنترنت.

وتتوقع الشركتان أن يبدأ الأثر الإيجابي لهذه الصفقة ابتداءًا من الربع الأول من العام المالي 2022م وما بعد ذلك من خلال مشاركة الأرباح وزيادة مبيعات علاماتها التجارية، وذلك بمجرد الانتهاء من الترتيبات والاتفاقيات اللازمة بعد إستكمال عملية الاستحواذ.

لا تزال الصفقة خاضعة لاستيفاء كافة الالتزامات، وسوف تقوم شركة المراكز العربية بالإعلان عن إغلاق الصفقة أو أي مستجدات جوهرية في حينها.

وأكدت الشركتان أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذا الاستحواذ من جانب بائعي الشركة المستهدفة، بخلاف المشتري الآخر في الشركة المستهدفة.

وشركة فوغا كلوسيت ليمتد هي منصة إلكترونية لبيع الملابس عبر الإنترنت مقرها المملكة المتحدة تعمل عبر موقع www.vogacloset.com وتوفر أحدث الموضات العصرية في مجال الأزياء للنساء والرجال والأطفال، وتستهدف المتسوقين في الشرق الأوسط.

ترشيحات:

أرباح المراكز العربية تهبط 13.6% بالربع الثالث لانخفاض الإيرادات

"الحكير" تتكبد 128 مليون ريال خسائر بالربع الثالث..والمتراكمة 41.2% من رأس المال