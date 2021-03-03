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"رئيس مدينة جازان للصناعات": جهود كبيرة لتوفير لقاحات كورونا لكافة منسوبينا

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وفق منظومة صحية متطورة وسط تنظيمات عالية الدقة وإجراءات احترازية

دشنت جامعة جازان صباح الاثنين وحدة لقاحات كورونا المتنقلة بمقر مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لإعطاء اللقاح لمنسوبيها، بحضور وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق والرئيس التنفيذي للمدينة المهندس عبدالهادي الجهني.

وأوضح الدكتور إسحاق، أنه انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع؛ تم الانتقال إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، من خلال العيادات الطبية المتنقلة والمجهزة بأحدث الوسائل التقنية المتقدمة؛ في خطوة تؤكد حرص الجامعة على خدمة مجتمعها؛ مثمنًا لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني دعمه لجميع المبادرات التي تُعزز من رسالة الجامعة ودورها في خدمة الوطن، بإشراك الكليات الصحية بكوادرها الطبية والفنية في هذه المهام الوطنية الرائدة.

من جانبه، ثمّن المهندس عبدالهادي الجهني لجامعة جازان ما قامت به من جهود في توفير اللقاح لكافة منسوبي الهيئة الملكية ومقاوليها وكل العاملين في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية؛ مشيرًا إلى أن جامعة جازان تمتلك منظومة صحية متطورة، مكّنتها من أداء مهامها في إعطاء اللقاحات لمنسوبيها وللمجتمع وسط تنظيمات عالية الدقة، وإجراءات احترازية؛ مما يؤكد تبنيها رسالة رائدة في خدمة مجتمعها ووطنها، وإتقانها لما تُقَدمه من ومهام وطنية من أجل سلامة المجتمع.

وأوضح المشرف على المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، أنه سيتم استكمال كل الإجراءات التسجيلية من خلال منصة "محصن" في نفس الموقع، إضافة إلى تسجيل المستفيدين في المنصات الخاصة بوزارة الصحة لاستكمال إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح.

يُذكر أن مركز لقاحات كورونا كوفيد-19 بجامعة جازان، يواصل استقبال المسجلين من خلال منصة الجامعة "محصن" وتطبيق صحتي، وسط تنظيمات وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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