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ملياردير ياباني يبحث عن مرافقين في رحلة مجانية إلى القمر

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ملياردير ياباني يبحث عن مرافقين في رحلة مجانية إلى القمر ملياردير ياباني يبحث عن مرافقين في رحلة مجانية إلى القمر
ستستمر المرحلة الأولى من عملية التقديم حتى 14 مارس الجاري

ملياردير ياباني يبحث عن مرافقين في رحلة مجانية إلى القمر

يبحث الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا؛ عن 8 أفراد للانضمام إليه في رحلة مدفوعة التكاليف إلى القمر تابعة لشركة "سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك.

وكان مايزاوا؛ يخطط في البداية لدعوة فنانين للرحلة التي ستستغرق أسبوعاً، والمقررة عام 2023.

وأجرى الملياردير تعديلاته على المشروع؛ لأن ذلك سيعطي مزيداً من الأشخاص الفرصة للانضمام إليه في هذه الرحلة.

وستستمر المرحلة الأولى من عملية التقديم حتى 14 مارس الجاري.

وسيتكفل مايزاوا؛ الذي باع موقع "زوزو" الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة لمصلحة "سوفت بنك" في 2019، بجميع تكاليف الرحلة التي ستتم بوساطة مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام، تنتمي للجيل الجديد من مركبات "سبيس إكس"، ويطلق عليها اسم "ستارشيب".

وانفجر نموذجان أوليان حديثان لتلك المركبة في أثناء الاختبار، ما يؤكّد المخاطر التي يواجهها مايزاوا (45 عاماً) ومرافقوه الذين سيتعيّن عليهم أيضا مواجهة عناء السفر إلى الفضاء في أول رحلة خاصّة خارج مدار الأرض.

ويشتهر مايزاوا بمجموعاته الفنية وسياراته الفاخرة وعطاياه المادية لمتابعيه على "تويتر"، ما جعله أكثر اليابانيين متابعة على الموقع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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