اتفاقية تعاون بين مجموعة سليمان الحبيب وكليات الغد في مجال التدريب والتأهيل

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بهدف رفع مستوى المعرفة والمهارة لدى الطلاب وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية

قامت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية، وذلك لتأهيل وتدريب طلاب الجامعة في التخصصات الطبية والمساندة، ودعم وتقوية فرص التعاون المتبادل بين الجانبين فيما يتعلق بالبرامج التدريبية للطلاب، حيث قام الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية من جانب المجموعة بتوقيع الاتفاقية، فيما قام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الفريح نائب المشرف العام للشؤون الأكاديمية والتعليمية بالتوقيع ممثلًا للجامعة.

وستقوم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بالتدريب العملي لطلاب الجامعة في المراحل التعليمية المختلفة بمستشفيات المجموعة؛ من أجل رفع مستوى المعرفة والمهارة لدى الطلاب وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة عمل فعلية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إجراء الأبحاث والدراسات المشتركة.

وقال الدكتور عوض العُمري: إن المجموعة ستوفر كافة الإمكانات التي تساعد الطلاب والطالبات على تحقيق الاستفادة القصوى والمرجوة من البرنامج التدريبي، بالإضافة إلى إكسابهم الخلفيات العلمية والتطبيقية التي تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية فيما بعد بكل كفاءة وإتقان.

وأضاف العُمري: كما أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتمكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من التسجيل في الدورات التدريبية التي تقيمها أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، والاستعانة بخبرات وإمكانيات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات لدعم ومساندة منسوبي المجموعة من الممارسين الصحيين في نشر مقالاتهم وبحوثهم العلمية.

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية؛ إذ إنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال، ومنذ تأسيسها تعتبر التعليم والتدريب الطبي للكوادر الوطنية جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ومن أبرز أنشطتها التدريبية إطلاق "16" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة و"5" دبلومات، وكذلك تأهيل "2000" ممارس صحي من "13" جامعة في فترة الامتياز، بالإضافة إلى برنامجها للتدريب الطبي للامتياز والكليات الصحية، كما تصدر المجموعة مجلة د.سليمان الحبيب الطبية المحكمة، وكذلك أطلقت جائزة علمية لتشجيع البحث العلمي.مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية