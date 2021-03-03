أخبار عاجلة

معهد الابتكار التكنولوجي بأبوظبي يعيّن خبراء دوليين في مجلس المستشارين التابع لمركز بحوث الأنظمة الآمنة -
احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.. "جامعة الطائف" تقيم ندوة حوارية -
إدارات التعليم: التعليم "عن بعد" قصة نجاح كسبت تحديات المرحلة -
السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة" -
أمر ملكي يُمدِّد خدمة أمير حائل 4 أعوام.. وهنا "غيض من فيض" إنجازاته -
مميزات عدة دون سلبيات.. لماذا يجب أن نطهو الطعام بالملعقة الخشبية؟ -
أمانة الشرقية تغلق 103 منشآت تجارية -
"مودة مكة" تنفّذ دورات تأهيل للمقبلين على الزواج للوقاية من الطلاق وآثاره -
وزير الخارجية يصل الدوحة في زيارة رسمية لقطر -
"التجارة": يمكن  لكل المنشآت منح خصومات خاصة لمن تلقوا "لقاح كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المسند يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة حتى الأحد القادم

Print
المسند يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة حتى الأحد القادم المسند يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة حتى الأحد القادم
قال: أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية

المسند يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة حتى الأحد القادم

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تكون الرياح اليوم جنوبية إلى جنوبية غربية دافئة ونشطة، وقد تثير بعض #الغبار على أجزاء من مناطق #المدينة #مكة #الباحة بالإضافة للوسطى.

وأضاف عبر حسابه في تويتر : درجة الحرارة مجددًا تنخفض قليلًا خلال الأيام القادمة حتى يوم الأحد حيث تعاود الارتفاع قليلًا.

وقال: يعتبر شهرا #أبريل و #مايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية خلال العام؛ وعليه إذا كان عندك مناسبة خارجية احرص أن تكون قبلهما أو بعدهما.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تقرير يتوقع زيادة الرواتب في السعودية خلال العام الجاري

تقرير يتوقع زيادة الرواتب في السعودية خلال العام الجاري

مجلس وزراء الداخلية العرب عن الاعتداءات الحوثية الإرهابية بالسعودية: تهديد مصادر الطاقة العالمية

مجلس وزراء الداخلية العرب عن الاعتداءات الحوثية الإرهابية بالسعودية: تهديد مصادر الطاقة العالمية

الحوثيون: استهدفنا مواقع عدة داخل السعودية

الحوثيون: استهدفنا مواقع عدة داخل السعودية

"التعاون الخليجي" يدين محاولة استهداف المرافق النفطية بالسعودية

"التعاون الخليجي" يدين محاولة استهداف المرافق النفطية بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية