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السديس يوجّه بتكوين لجنة من "الرئاسة" و"المدني" لتعزيز وتطوير وسائل السلامة في الحرمين

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السديس يوجّه بتكوين لجنة من "الرئاسة" و"المدني" لتعزيز وتطوير وسائل السلامة في الحرمين السديس يوجّه بتكوين لجنة من "الرئاسة" و"المدني" لتعزيز وتطوير وسائل السلامة في الحرمين
للحفاظ على سلامة قاصدي بيت الله الحرام وفق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين

السديس يوجّه بتكوين لجنة من

على هامش ندوة يوم الدفاع المدني؛ وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتكوين لجنة من الرئاسة والدفاع المدني؛ لتعزيز وتطوير وسائل السلامة في الحرمين الشريفين.

وأكّد حرص الرئاسة على توفير وسائل السلامة وتطويرها قدر الإمكان، وذلك للحفاظ على سلامة قاصدي بيت الله الحرام، وفق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيّدها الله- في تحقيق كل ما من شأنه سلامة بيت الله الحرام وقاصديه.

وختم توجيهه بالحث على اتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وسبل السلامة العامة التي تقي روّاد بيت الله الحرام من المخاطر التي تحيط به، ولكي يؤدوا مناسكهم وصلواتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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