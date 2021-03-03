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بايدن يعلن توفير اللقاحات للأمريكيين كافة بنهاية مايو المقبل

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بايدن يعلن توفير اللقاحات للأمريكيين كافة بنهاية مايو المقبل بايدن يعلن توفير اللقاحات للأمريكيين كافة بنهاية مايو المقبل
تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لضمان رفع عدد الجرعات

بايدن يعلن توفير اللقاحات للأمريكيين كافة بنهاية مايو المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ أن بلاده ستملك جرعات كافية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، بنهاية مايو المقبل، مشيراً إلى أن إدارته تعمل على تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لضمان رفع عدد الجرعات التي يتلقاها المواطنون من اللقاحات.

وأكّد بايدن؛ في خطاب اليوم، أن توفير اللقاح لا يكفي، مشيراً إلى الحاجة الماسّة لرفع عدد العاملين في القطاع الصحي لتتمكّن إدارته من الوفاء بالتزاماتها تجاه الملايين من الشعب الأمريكي، موضحاً أن الإدارة الأمريكية تضع في أولوياتها تلقيح العاملين في المجال الصحي.

وقال بايدن: إن إدارته قامت بنشر أكثر من 1500 موظف طبي فيدرالي، من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية والهيئات الصحية المفوضة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ووزارة الدفاع، بما في ذلك الحرس الوطني، إلى جانب العمل على زيادة عدد الأماكن الخاصة بإعطاء اللقاح للمواطنين، إضافةً إلى إرسال ملايين اللقاحات إلى أكثر من 7000 صيدلية لتسهيل حصول المواطنين على اللقاح.

وأكّد أن الفيدرالية تعمل أيضاً مع الولايات لإنشاء مئات من مراكز التلقيح الجماعية في أماكن مثل الملاعب والمراكز المجتمعية ومواقف السيارات التي ستعمل على تلقيح آلاف الأشخاص يومياً.

كما شدّد الرئيس الأمريكي على أهمية فتح المدارس، مفيداً بأن إدارته ستضمن اتخاذ الإجراءات كي لا يشعر الأهالي بالقلق تجاه عودة أبنائهم للمدارس، ومشيراً إلى أنه سيصدر أمراً بتطعيم جميع العاملين في قطاع التطعيم هذا الشهر.

وأنهى بايدن؛ خطابه بالتأكيد على ضرورة الصبر والالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي، للحفاظ على التقدم الذي أحرزته البلاد في مواجهة الجائحة. الجديد أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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