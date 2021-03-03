أخبار عاجلة

معهد الابتكار التكنولوجي بأبوظبي يعيّن خبراء دوليين في مجلس المستشارين التابع لمركز بحوث الأنظمة الآمنة -
احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.. "جامعة الطائف" تقيم ندوة حوارية -
إدارات التعليم: التعليم "عن بعد" قصة نجاح كسبت تحديات المرحلة -
السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة" -
أمر ملكي يُمدِّد خدمة أمير حائل 4 أعوام.. وهنا "غيض من فيض" إنجازاته -
مميزات عدة دون سلبيات.. لماذا يجب أن نطهو الطعام بالملعقة الخشبية؟ -
أمانة الشرقية تغلق 103 منشآت تجارية -
"مودة مكة" تنفّذ دورات تأهيل للمقبلين على الزواج للوقاية من الطلاق وآثاره -
وزير الخارجية يصل الدوحة في زيارة رسمية لقطر -
"التجارة": يمكن  لكل المنشآت منح خصومات خاصة لمن تلقوا "لقاح كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

حتى 15 مارس.. جهاز العبور يُسلم شقق "دار " بالمرحلة الثانية

Print
حتى 15 مارس.. جهاز العبور يُسلم شقق "دار مصر" بالمرحلة الثانية حتى 15 مارس.. جهاز العبور يُسلم شقق "دار " بالمرحلة الثانية

مصراوي Masrawy

03:32 ص الأربعاء 03 مارس 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز تنمية مدينة العبور حتى يوم الإثنين 15 مارس، في تسليم شقق دار لعمارات أكواد (211 - 311 - 421) بالمرحلة الثانية من المشروع.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٥٥، اليوم الأربعاء ٣/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٦، يوم الخميس ٤/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٩٧، يوم الأحد ٧/٣/٢٠٢١.

وتابع رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم ووحدات العمارة رقم ١٠٣، يوم الإثنين ٨/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٤، يوم الثلاثاء ٩/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٥، يوم الأربعاء ١٠/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٦، يوم الخميس ١١/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٧، يوم الأحد ١٤/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٨، يوم الإثنين ١٥/٣/٢٠٢١.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

وزيرة الصحة: حلم الزمالة المصرية تحقق "في غمضة عين"

وزيرة الصحة: حلم الزمالة المصرية تحقق "في غمضة عين"

شبكة عيون الإخبارية