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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز تنمية مدينة العبور حتى يوم الإثنين 15 مارس، في تسليم شقق دار مصر لعمارات أكواد (211 - 311 - 421) بالمرحلة الثانية من المشروع.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٥٥، اليوم الأربعاء ٣/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٦، يوم الخميس ٤/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٩٧، يوم الأحد ٧/٣/٢٠٢١.

وتابع رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم ووحدات العمارة رقم ١٠٣، يوم الإثنين ٨/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٤، يوم الثلاثاء ٩/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٥، يوم الأربعاء ١٠/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٦، يوم الخميس ١١/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٧، يوم الأحد ١٤/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٨، يوم الإثنين ١٥/٣/٢٠٢١.​