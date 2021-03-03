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اليوم.. تسليم شقق مشروع "جنة" في دمياط الجديدة حتى 22 إبريل

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اليوم.. تسليم شقق مشروع "جنة" في دمياط الجديدة حتى 22 إبريل اليوم.. تسليم شقق مشروع "جنة" في دمياط الجديدة حتى 22 إبريل

مصراوي Masrawy

03:31 ص الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة دمياط الجديدة، عن تسليم دفعة جديدة من شقق مشروع "جنة"، بالحى السادس المتميز، بالمجاورة 23، للفائزين بها، على أن يستمر التسليم حتى يوم الخميس الموافق 22 أبريل المقبل.

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام (39 – 40 – 41)، اليوم الأربعاء 3/3/2021، والعمارات أرقام (36 – 37 – 38)، يوم الأحد 7/3/2021، والعمارات أرقام (33 – 34 – 35)، يوم الأربعاء 10/3/2021، والعمارات أرقام (30 – 31 – 32)، يوم الأحد 14/3/2021، والعمارات أرقام (27 – 28 – 29)، يوم الأربعاء 17/3/2021، والعمارات أرقام (24 – 25 – 26)، يوم الأحد 21/3/2021، والعمارات أرقام (21 – 22 – 23)، يوم الأربعاء 24/3/2021.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام (18 – 19 – 20)، يوم الأحد 28/3/2021، والعمارات أرقام (15 – 16 – 17)، يوم الأربعاء 31/3/2021، والعمارات أرقام (12 – 13 – 14)، يوم الأحد 4/4/2021، والعمارات أرقام (9 – 10 – 11)، يوم الأربعاء 7/4/2021، والعمارات أرقام (6 – 7 – 8)، يوم الأحد 11/4/2021، والعمارات أرقام (3 – 4 – 5)، يوم الأربعاء 14/4/2021، والعمارات أرقام (1 – 2)، يوم الأحد 18/4/2021، موضحًا أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 21/4/2021، والخميس 22/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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