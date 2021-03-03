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كوريا الجنوبية تسجل 444 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

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كوريا الجنوبية تسجل 444 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات كوريا الجنوبية تسجل 444 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

مصراوي Masrawy

03:36 ص الأربعاء 03 مارس 2021

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 90 ألفا و816 إصابة.

كما سجلت كوريا الجنوبية ست وفيات لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1612، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت السلطات خروج 362 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من مرض كوفيد 19 الذي يسببه ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 81 ألفا و700 شخص.

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