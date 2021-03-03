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محتجون على انقطاع الكهرباء يقطعون طرقا رئيسة في بيروت ..

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محتجون على انقطاع الكهرباء يقطعون طرقا رئيسة في بيروت .. بالفيديو محتجون على انقطاع الكهرباء يقطعون طرقا رئيسة في بيروت ..

جي بي سي نيوز :- قطع عشرات اللبنانيين الأحد، طرقا رئيسة في العاصمة بيروت؛ احتجاجاً على تكرار انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية تزايداً في انقطاع التيار الكهربائي منذ حوالي أسبوع.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المحتجين قطعوا طريق "كورنيش المزرعة"، و"سليم سليم"، و"بشارة الخوري"، وسط بيروت، بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، مطالبين بعودة التيار الكهربائي.

وبعد أكثر من ساعة قام المحتجون بفتح الطرق التي كانوا يغلقونها، من تلقاء أنفسهم، دون أي تدخل أمني لإجبارهم على ذلك، بحسب مراسل الأناضول.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أصدرت بياناً، الجمعة، أعلنت فيه تعذر تأمين مادة "الفيول" التي تستخدم لتشغيل محطات الكهرباء؛ بسبب صعوبة استكمال "الإجراءات المصرفية".

وفي اليوم التالي، أعلن المكتب الإعلامي لوزير المالية، غازي وزني، أنه وقّع فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، من أجل شحنة "الفيول أويل".

ويعاني لبنان منذ سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود لارتباط استيراده بالدولار الذي سجل ارتفاعاً قياسياً في البلاد.

وتخيم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، أدت الى انهيار مالي، وتدهور في قيمة الليرة اللبنانية، وتراجع غير مسبوق في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.

الاناضول 




جي بي سي نيوز

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