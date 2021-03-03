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بايدن يعد بتطعيم جميع البالغين في الولايات المتحدة بحلول نهاية مايو

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بايدن يعد بتطعيم جميع البالغين في الولايات المتحدة بحلول نهاية مايو بايدن يعد بتطعيم جميع البالغين في الولايات المتحدة بحلول نهاية مايو

مصراوي Masrawy

02:04 ص الأربعاء 03 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستكون لديها إمدادات كافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتشمل جميع البالغين في الولايات المتحدة بحلول نهاية مايو،وهو موعد أقرب من الإطار الزمني السابق الذي كان مقررا في يوليو.

وأصبح هذا الهدف ممكنا بعد إتاحة لقاح ثالث من إنتاج شركة "جونسون آند جونسون" للاستخدام الطارئ، والذي يتم نقله إلى أنحاء البلاد.

وقال بايدن في واشنطن يوم الثلاثاء إنه بسبب "العملية المتسارعة" ستكون هناك "إمدادات كافية من اللقاحات لكل شخص بالغ في أمريكا بنهاية (أيار) مايو".

وأعلن بايدن عن شراكة جديدة بين جونسون آند جونسون ومنافستها ميرك. وستساعد الشراكة ، التي أبلغت عنها صحيفة واشنطن بوست لأول مرة، شركة جونسون آند جونسون على إنتاج المزيد من لقاحها أحادي الجرعة الذي تم ترخيصه مطلع الأسبوع للاستخدام في حالات الطوارئ.

وقال بايدن: "تعمل اثنتان من أكبر شركات الرعاية الصحية والأدوية في العالم والتي عادة ما تكون منافسة معا، على اللقاح".

وقالت شركة "جونسون آند جونسون" ومقرها نيوجيرسي، إنه سيتم تسليم 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة بحلول نهاية مارس. وتخطط الشركة لتقديم 100 مليون جرعة خلال النصف الأول من عام 2021.

ويمكن تخزين الجرعات في ثلاجات عادية ، على عكس الظروف شديدة البرودة التي يتطلبها اللقاحان الآخران من إنتاج موديرنا و"فايزر/بيونتيك"، وكلاهما يعملان بنظام الجرعتين.

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