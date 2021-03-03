أخبار عاجلة

معهد الابتكار التكنولوجي بأبوظبي يعيّن خبراء دوليين في مجلس المستشارين التابع لمركز بحوث الأنظمة الآمنة -
احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.. "جامعة الطائف" تقيم ندوة حوارية -
إدارات التعليم: التعليم "عن بعد" قصة نجاح كسبت تحديات المرحلة -
السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة" -
أمر ملكي يُمدِّد خدمة أمير حائل 4 أعوام.. وهنا "غيض من فيض" إنجازاته -
مميزات عدة دون سلبيات.. لماذا يجب أن نطهو الطعام بالملعقة الخشبية؟ -
أمانة الشرقية تغلق 103 منشآت تجارية -
"مودة مكة" تنفّذ دورات تأهيل للمقبلين على الزواج للوقاية من الطلاق وآثاره -
وزير الخارجية يصل الدوحة في زيارة رسمية لقطر -
"التجارة": يمكن  لكل المنشآت منح خصومات خاصة لمن تلقوا "لقاح كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

افتراض وفاة "ابن شرقي" بفيروس كورونا في امتحان جامعي يثير أزمة

Print
افتراض وفاة "ابن شرقي" بفيروس كورونا في امتحان جامعي يثير أزمة افتراض وفاة "ابن شرقي" بفيروس كورونا في امتحان جامعي يثير أزمة
"" يعتزم اتخاذ خطوة حاسمة بشأن الواقعة التي أغضبت الجماهير

افتراض وفاة

يعتزم نادي الزمالك المصري اتخاذ خطوة حاسمة بشأن واقعة لاعبه المغربي أشرف بن شرقي، التي أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري أمس الثلاثاء، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، أثار سؤال في امتحان مادة "القانون الدولي" للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج المصرية غضب جماهير نادي الزمالك؛ وذلك بعدما افترض واضع الامتحان في أحد الأسئلة وفاة أشرف بن شرقي بفيروس كورونا أثناء وجوده في .

ووفقًا لورقة الأسئلة، تظهر بعد وفاة أشرف بن شرقي مشكلات حول تركته الضخمة بين أرملته وأولاده من جهة، وشقيق مصري للاعب المتوفى، يقيم بمركز جهينة بسوهاج من جهة أخرى، وفقًا لإعلام مصري.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" على لسان عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، أن ناديه يقدر تمامًا موقف وزارة التعليم العالي، واتصالها شخصيًّا باللاعب أشرف بن شرقي، واهتمامه بالقضية، خاصة أن المسألة كان فيها تجاوز غير عادي، واستفزاز لجمهور نادي الزمالك بشكل عام، وليس اللاعب فقط، الذي تم وضعه في جملة غير مفيدة إطلاقًا.

وأوضح "سالم" أن "الزمالك أصدر بيانًا، وأول خطوة سيقوم بها هي تقديم بلاغ للنائب العام المصري؛ لأنه لا يمكن إغلاق الموضوع بهذا الشكل، ولا بد من الحفاظ على حقوق النادي، والدفاع عن لاعب هو ابن من أبناء النادي. وسنخاطب وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وجامعة سوهاج".

وحول التحقيق الذي فتحته وزارة التعليم العالي قال سالم: "نتابع التحقيق الذي فتحته وزارة التعليم إلى أين سيصل، وهل سيُرضي كيان الزمالك ويحل المشكلة؟ وما هي نتائجه؟".

وبحسب صورة ورقة الأسئلة، يفترض واضع الامتحان أن هذه المشكلات بين شقيق ابن شرقي مع أرملة اللاعب وأبنائه حول الميراث انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم المصرية، ويطلب واضع الامتحان من الطلاب الإجابة عن أسئلة، ويضعها في هذا الخصوص في إطار دراستهم للقانون الدولي.

ونشر نشطاء جماهير الزمالك السؤال على صفحاتهم بموقع "فيسبوك" مع اسم الدكتور واضع الامتحان وصورته، مع تعليقات غاضبة تطالب إدارة النادي بسرعة مقاضاته.

وأشرف بن شرقي لاعب كرة قدم مغربي، يلعب في مركز الجناح أو الوسط الهجومي مع نادي الزمالك، وفي يوليو/ تموز 2019 وقّع عقدًا مع الزمالك لمدة 3 مواسم حتى 2022.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

وزيرة الصحة: حلم الزمالة المصرية تحقق "في غمضة عين"

وزيرة الصحة: حلم الزمالة المصرية تحقق "في غمضة عين"

شبكة عيون الإخبارية