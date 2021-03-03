اليوم.. الحكم في إعادة إجراءات متهم بـ"أحداث عنف المرج"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، حكمها على متهم من عناصر جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كان المتهم وآخرين صدر ضدهم أحكام غيابية في وقت سابق، وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.