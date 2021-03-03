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‏مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ويليام بيرنز رئيسًا لوكالة الاستخبارات المركزية

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‏مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ويليام بيرنز رئيسًا لوكالة الاستخبارات المركزية ‏مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ويليام بيرنز رئيسًا لوكالة الاستخبارات المركزية

مصراوي Masrawy

12:46 ص الأربعاء 03 مارس 2021

وكالات

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة مساء أمس الثلاثاء، على مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويليام بيرنز رئيسًا لوكالة الاستخبارات المركزية، حسبما ذكرت "العربية".

وعمل بيرنز، في السابق سفيرًا لدى والأردن. وشغل بيرنز المرشح لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما، وتقلد مناصب دبلوماسية أخرى على مدار ثلاثة عقود من العمل في الإدارات الجمهورية والديمقراطية.

صوتت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على تولي الدبلوماسي المخضرم ويليام بيرنز، منصب مدير وكالة المخابرات المركزية

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