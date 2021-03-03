افتراض وفاة "ابن شرقي" بفيروس كورونا في امتحان جامعي يثير أزمة

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الزمالك " يعتزم اتخاذ خطوة حاسمة بشأن الواقعة التي أغضبت الجماهير

يعتزم نادي الزمالك المصري اتخاذ خطوة حاسمة بشأن واقعة لاعبه المغربي أشرف بن شرقي، التي أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري أمس الثلاثاء، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، أثار سؤال في امتحان مادة "القانون الدولي" للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج المصرية غضب جماهير نادي الزمالك؛ وذلك بعدما افترض واضع الامتحان في أحد الأسئلة وفاة أشرف بن شرقي بفيروس كورونا أثناء وجوده في مصر.

ووفقًا لورقة الأسئلة، تظهر بعد وفاة أشرف بن شرقي مشكلات حول تركته الضخمة بين أرملته وأولاده من جهة، وشقيق مصري للاعب المتوفى، يقيم بمركز جهينة بسوهاج من جهة أخرى، وفقًا لإعلام مصري.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" على لسان عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، أن ناديه يقدر تمامًا موقف وزارة التعليم العالي، واتصالها شخصيًّا باللاعب أشرف بن شرقي، واهتمامه بالقضية، خاصة أن المسألة كان فيها تجاوز غير عادي، واستفزاز لجمهور نادي الزمالك بشكل عام، وليس اللاعب فقط، الذي تم وضعه في جملة غير مفيدة إطلاقًا.

وأوضح "سالم" أن "الزمالك أصدر بيانًا، وأول خطوة سيقوم بها هي تقديم بلاغ للنائب العام المصري؛ لأنه لا يمكن إغلاق الموضوع بهذا الشكل، ولا بد من الحفاظ على حقوق النادي، والدفاع عن لاعب هو ابن من أبناء النادي. وسنخاطب وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وجامعة سوهاج".

وحول التحقيق الذي فتحته وزارة التعليم العالي قال سالم: "نتابع التحقيق الذي فتحته وزارة التعليم إلى أين سيصل، وهل سيُرضي كيان الزمالك ويحل المشكلة؟ وما هي نتائجه؟".

وبحسب صورة ورقة الأسئلة، يفترض واضع الامتحان أن هذه المشكلات بين شقيق ابن شرقي مع أرملة اللاعب وأبنائه حول الميراث انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم المصرية، ويطلب واضع الامتحان من الطلاب الإجابة عن أسئلة، ويضعها في هذا الخصوص في إطار دراستهم للقانون الدولي.

ونشر نشطاء جماهير الزمالك السؤال على صفحاتهم بموقع "فيسبوك" مع اسم الدكتور واضع الامتحان وصورته، مع تعليقات غاضبة تطالب إدارة النادي بسرعة مقاضاته.

وأشرف بن شرقي لاعب كرة قدم مغربي، يلعب في مركز الجناح أو الوسط الهجومي مع نادي الزمالك، وفي يوليو/ تموز 2019 وقّع عقدًا مع الزمالك لمدة 3 مواسم حتى 2022.