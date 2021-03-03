بالأسماء.. شعبة الأدوية: إدراج 14 نوعًا بجدول المخدرات بينها كونجستال

مصراوي Masrawy
12:22 ص الأربعاء 03 مارس 2021
كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل إدراج هيئة الدواء 14 نوع دواء ضمن جدول الأدوية المخدرة.
وقال عوف في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي"، إن "هناك إساءة استخدام لأدوية كونجستال وتم وضعها جدول تاني مخدرات".
وأضاف أن الأدوية التي تم منع تداولها إلا بروشتة من الطبيب لها صفة علاجية أنه مضادة للسعال ولكن هيئة الدواء وبعض الجهات الرقابية اكتشفوا زيادة في الطلب مبالغ فيها وتم رصد حالات من الإدمان والتعاطي الغير مبرر لهذه الأدوية لذلك تم اتخاذ قرار بوضعه علي جدول المخدرات حفاظًا علي صحة المواطنين وعدم إساءة استخدامها.
وأكد أنه تم رصد زيادة علي طلب تعاطي الأدوية الجديدة التي تم إدراجها بجدول المخدرات منذ 2011.
وأشار إلى أن الصيدلي لن يمتنع عن تقديم الدواء ولكنه يلتزم بالجداول المقررة من وزارة الصحة.
وجاءت قائمة العقاقير المحظورة كالتالى..
Congestal syr
Tusskan syr
Tussivan.n syr
Tussilar syr
Codilar syr
Penta flu syr
Penta cold syr
Pulmo care syr
Codiphan syr
Codiphan.b syr
Rhinutuss syr
Cold stop syr
Roncotech syr
Opticough syr