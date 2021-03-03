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بالأسماء.. شعبة الأدوية: إدراج 14 نوعًا بجدول المخدرات بينها كونجستال

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بالأسماء.. شعبة الأدوية: إدراج 14 نوعًا بجدول المخدرات بينها كونجستال بالأسماء.. شعبة الأدوية: إدراج 14 نوعًا بجدول المخدرات بينها كونجستال

مصراوي Masrawy

12:22 ص الأربعاء 03 مارس 2021

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل إدراج هيئة الدواء 14 نوع دواء ضمن جدول الأدوية المخدرة.

وقال عوف في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي"، إن "هناك إساءة استخدام لأدوية كونجستال وتم وضعها جدول تاني مخدرات".

وأضاف أن الأدوية التي تم منع تداولها إلا بروشتة من الطبيب لها صفة علاجية أنه مضادة للسعال ولكن هيئة الدواء وبعض الجهات الرقابية اكتشفوا زيادة في الطلب مبالغ فيها وتم رصد حالات من الإدمان والتعاطي الغير مبرر لهذه الأدوية لذلك تم اتخاذ قرار بوضعه علي جدول المخدرات حفاظًا علي صحة المواطنين وعدم إساءة استخدامها.

وأكد أنه تم رصد زيادة علي طلب تعاطي الأدوية الجديدة التي تم إدراجها بجدول المخدرات منذ 2011.

وأشار إلى أن الصيدلي لن يمتنع عن تقديم الدواء ولكنه يلتزم بالجداول المقررة من وزارة الصحة.

وجاءت قائمة العقاقير المحظورة كالتالى..

Congestal syr

Tusskan syr

Tussivan.n syr

Tussilar syr

Codilar syr

Penta flu syr

Penta cold syr

Pulmo care syr

Codiphan syr

Codiphan.b syr

Rhinutuss syr

Cold stop syr

Roncotech syr

Opticough syr

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مصراوي Masrawy

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