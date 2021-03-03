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ماذا تعني الألوان التي تظهر في الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا"؟.. هنا الإجابة

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خدمة تمكِّن المستخدم من إثبات حالته كوسيلة معتمدة

ماذا تعني الألوان التي تظهر في الحالة الصحية في تطبيق

أوضح تطبيق "توكلنا" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" التصنيفات الصحية في التطبيق، ومدلول كل لون، وما يرمز له بحسب كل تصنيف.

وتمكِّن خدمة الحالة الصحية من إثبات الحالة الصحية للمواطن والمقيم كوسيلة معتمدة عبر التطبيق.

ويرمز اللون الأخضر الغامق إلى محصن؛ ما يعني استكمال المستخدم جرعة لقاح كورونا (كوفيد-19). أما اللون الأخضر الفاتح فيرمز إلى أن المستخدم لم تثبت إصابته، بينما يرمز اللون البرتقالي للمخالط، فيما يدل اللون البني على أن المستخدم مصاب.

وبالنسبة للقادمين من السفر فيظهر لديهم التصنيف أو الكود الأزرق للقادم من دولة ليست ضمن الدول الموبوءة، أما اللون البنفسجي فهو للقادم من دولة موبوءة، ويلزم تحديد السكن خلال 8 ساعات من الوصول، وكذلك تطبيق حجر منزلي لمدة 7 أيام، ثم إجراء فحص بعد اليوم الخامس، والاستمرار بالحجر حتى يتم تحويل الحالة الصحية إلى اللون الأخضر الذي يرمز إلى عدم وجود إصابة، بحسب ما أوضح "توكلنا".

ويعد "توكلنا" إحدى الأدوات التي وفّرتها استجابة منها للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وعملاً على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة الفيروس التاجي؛ إذ تهدف خدمات التطبيق إلى المساعدة في عودة الحياة بحذر، من خلال توضيح حالة المستخدم الصحية، ومساهمة الأفراد في الإبلاغ عن المخالفات التي تخرق الإجراءات الاحترازية المحددة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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