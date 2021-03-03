الجهات الأمنية بـ"صامطة" تتابع جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية

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شملت الأسواق والحدائق العامة والمحال التجارية بمختلف أنشطتها

بمتابعة من محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، نفذت لجنة ميدانية مشكلة من المحافظة والشرطة والبلدية مساء أمس الاثنين، جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشملت الجولة الميدانية الأسواق والحدائق العامة والمحال التجارية بمختلف أنشطتها.

وأسفرت الجولة عن تحرير خمس مخالفات لغير الملتزمين بلبس الكمامة وإغلاق محل تجاري احترازياً وتحرير ثلاث مخالفات لمخالفتها الاشتراطات البلدية ومخالفة أخرى احترازية.

وقد عمل أعضاء اللجنة على توعية المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتي وجهت بها حكومتنا الرشيدة وعقوبة مخالفة ذلك وضرورة التباعد في المولات ومراكز التسوق حفاظاً على سلامتهم.