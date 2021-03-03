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خادش للحياء لزعيم المعارضة بموريتانيا يثير دعوات لاستقالته

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فيديو خادش للحياء لزعيم المعارضة بموريتانيا يثير دعوات لاستقالته خادش للحياء لزعيم المعارضة بموريتانيا يثير دعوات لاستقالته

مصراوي Masrawy

11:40 م الثلاثاء 02 مارس 2021

نواكشوط - (دب ا)

أثار مصور يظهر زعيم المعارضة بموريتانيا في وضعية خادشة للحياء ومخلة بالأخلاق العامة، أمس الثلاثاء جدلاً كبيرًا في الساحة الموريتانية وسط دعوات لاستقالته.
ودعا مدونون ورواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى "الاستقالة الفورية" لزعيم مؤسسة المعارضة إبراهيم ولد البكاي الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي المعارض .

ودفع الفيديو كثيرين لدعوته إلى الاستقالة من رئاسة مؤسسة المعارضة التي تمولها الدولة من مال دافعي الضرائب وتمنحه ترتيبًا في هرم الدولة يسبق الوزراء ويحصل منها على امتيازات وزير .

ويحوز على زعامة المعارضة أحد أعضاء أكبر حزب تمثيلا في البرلمان الموريتاني منذ إنشاء "مؤسسة وزعامة المعارضة" في 2006 .

وحاز حزب "تواصل" الإسلامي على 16 نائبًا في آخر انتخابات نيابية جرت في 2018 جعلته يتصدر أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان.

من جانبه دعا حزب "تواصل" إلى إدانة ما أسماها "حملات الإفك والتشويه التي يتعرض لها زعيم المعارضة الديمقراطية الزعيم ابراهيم ولد البكاي".

وقال أنصار زعيم المعارضة، إن الفيديو مفبرك بينما ذهب آخرون إلى التأكيد بأن زعيم المعارضة وقع في فخ نصب له.

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