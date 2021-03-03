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أمير القصيم يستقبل وفد "حركية" ويثمن دورها في خدمة ذوي الإعاقة

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تسلّم تقريرًا عن برامج وإنجازات الجمعية ودرعًا تذكاريًا بهذه المناسبة

أمير القصيم يستقبل وفد

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة، الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" المهندس ناصر بن محمد المطوع ، وعضوي مجلس الإدارة عبدالرحمن الجبرين، ود. طامي فهيد عضو مجلس الإدارة، ومدير عام الجمعية محمد الحمالي، ومدير فرع الجمعية بالقصيم عبدالله الصالحي.

وتفصيلاً، استمع أمير القصيم خلال اللقاء إلى شرحٍ موجز عن جمعية حركية، وعن فرع الجمعية بالقصيم ونشأته التي كانت بتاريخ 25 ذي الحجة لعام 1439هـ ، ودوره في تقديم الخدمات التنموية والإنجازات الخدمية للمجتمع، وعن مشاركات الفرع في 28 معرضًا للتعريف بخدمات الجمعية في مهرجانات القصيم، وتزويج 37 مستفيدًا في برنامج الزواج الجماعي، وتنفيذ أكثر من 1400 رحلة لنقل ذوي الإعاقة الحركية داخل منطقة القصيم، وتمكين 46 مستفيدًا ومستفيدة من أداء فريضة الحج، وتقديم أكثر من 100 سلة غذائية للمستفيدين أثناء جائحة كورونا، مستعرضًا كذلك الخطط المستقبلية والتطويرية للفرع.

وقال الأمير فيصل بن مشعل، إن الجمعية يكفيها فخرًا وشرفًا ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - ، أول رئيس فخري لها، والذي هو رائد العمل الإنساني، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الجمعية وأنشطتها، مثمنًا تلك الجهود التي يقدمها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية لتحقيق الأهداف التي قامت من شأنها.

ووجّه أمير المنطقة بتسهيل كل الإجراءات للجمعية لتقوم برسالتها، موضحًا مدى حرصه واهتمامه أن تكون منطقة القصيم صديقة لذوي الإعاقة من خلال تهيئة المرافق العامة والجهات الحكومية لتسهيل وصول المعاقين، وإنجاز جميع تعاملاتهم المرتبطة بهم بكل يسر وسهولة، متمنيًا للقائمين على الجمعية كل التوفيق والسداد.

وفي ختام اللقاء، تسلّم أمير المنطقة تقريرًا عن برامج وأنشطة وإنجازات فرع جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" بالمنطقة، ودرعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.

أمير القصيم يستقبل وفد

أمير القصيم يستقبل وفد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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