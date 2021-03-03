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رئيس بيلاروسيا يسعى للحصول على طائرات حربية روسية في محاولة لتعزيز سلطته

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رئيس بيلاروسيا يسعى للحصول على طائرات حربية روسية في محاولة لتعزيز سلطته رئيس بيلاروسيا يسعى للحصول على طائرات حربية روسية في محاولة لتعزيز سلطته

مصراوي Masrawy

11:42 م الثلاثاء 02 مارس 2021

مينسك - (د ب أ)

يسعى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إلى الحصول على مزيد من الدعم العسكري من ، في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي هزت حكمه الطويل في العام الماضي.

ومع إمكانية تعرض بيلاروسيا، لركود وتضخم متسارع، التقى لوكاشينكو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي لمناقشة العلاقات الاقتصادية والعسكرية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، عن لوكاشينكو قوله لمسؤولين حكوميين في مينسك إنه لم يطلب من بوتين أي قروض إضافية وكرر التزامه بسيادة بيلاروسيا، حتى أثناء بناء اتحاد "ممتاز" مع روسيا. وقد تدهورت العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة منذ إعلان لوكاشينكو فوزه بولاية سادسة في انتخابات مثيرة للجدل العام الماضي أثارت احتجاجات مستمرة.

وربما يكون لوكاشينكو، أطول رؤساء أوروبا خدمة، مستعدا لاستضافة طائرات روسية مقاتلة جديدة وطيارين روس، طالما يسمح للبيلاروسيين بالتحليق بالطائرة، وذلك وفقا لنسخة جزئية من لقائه مع المسؤولين في مينسك نشرت على موقع الإدارة الرئاسية على الإنترنت. وقال لوكاشينكو إنه طلب من بوتين في اجتماعهما الحصول على هذه المقاتلات قائلاً: "أمنحونا هذه الطائرات".

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