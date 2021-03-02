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مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان

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مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان
تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية "جونغلي"

مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان

لقي10 أشخاص مصرعهم، الثلاثاء، في حادث تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان، حسب اليوم.

وتفصيلاً، تحطمت الطائرة التجارية في جنوب السودان بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية جونغلي، حيث كانت متجهة إلى العاصمة جوبا.

ونقلت "الأناضول" النسخة الإنجليزية، عن مدير مطار جوبا الدولي كور كويو، قوله: "نخشى من سقوط العديد من القتلى في حادث تحطم طائرة في جنوب السودان".

ولفت كويو إلى أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير، مشيرًا إلى أنه لا يوجد اتصالات متوفرة في موقع الحادث وأن إحصاء الضحايا ما زال غير ممكن، مصرحًا بأنه لم يتلق بعد أي تقرير عن الحادث.

وقال مسؤول محلي إن طائرة صغيرة تحطمت مساء الثلاثاء بعد وقت قصير من إقلاعها من مهبط بيري في محافظة أورور بولاية جونغلي، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم عشرة.

وأفاد بال ماي العضو البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان - المعارضة، بأن الطائرة "HK-4274" التابعة لشركة "ساوث سوبريم إيرلاينز" المحلية، وكشف أن الطائرة كانت مستأجرة من قِبل رجال أعمال.

وتابع قائلاً: "لقد أتت من جوبا وهبطت في بيري في الساعة 3:30 مساءً. ثم أقلعت في الساعة 4:30 مساءً، وكان من المفترض أن تذهب إلى Yuai قبل أن تتوجه إلى جوبا، ولكن بعد وقت قصير من إقلاعها تحطمت مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها".

ولا يزال سبب تحطم الطائرة غير واضح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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