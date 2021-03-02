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حبس شقيقين بتهمة سرقة أجهزة من مدرسة بالزاوية الحمراء

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حبس شقيقين بتهمة سرقة أجهزة من مدرسة بالزاوية الحمراء حبس شقيقين بتهمة سرقة أجهزة من مدرسة بالزاوية الحمراء

مصراوي Masrawy

11:25 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة أجهزة كمبيوتر من داخل إحدى المدارس.

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى بلاغا من مديرة مدرسة كائنة بدائرة القسم باكتشافها سرقة (3 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم) من داخل المدرسة محل عملها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شقيقين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما.

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