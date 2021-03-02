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بلينكن: العقوبات المتعلقة بقضية نافالني ترسل إشارة واضحة إلى

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بلينكن: العقوبات المتعلقة بقضية نافالني ترسل إشارة واضحة إلى روسيا بلينكن: العقوبات المتعلقة بقضية نافالني ترسل إشارة واضحة إلى

مصراوي Masrawy

11:34 م الثلاثاء 02 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة أرسلت "إشارة واضحة" إلى موسكو من خلال فرض عقوبات على العديد من المسؤولين والكيانات الحكومية الروسية.

وقال بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في إدانة و رد على استخدام الاتحادية للسلاح الكيماوي في محاولة اغتيال المعارض الروسي أليكسي نافالني في أغسطس 2020 وسجنه في يناير 2021.

وتابع "مارست الأمريكية سلطاتها لإرسال إشارة واضحة بأن استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية وانتهاك حقوق الإنسان لهما عواقب وخيمة".

وتحركت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتنسيق فيما بينهما اليوم الثلاثاء لفرض عقوبات متزامنة على موسكو.

وفي حالة الولايات المتحدة، قال بلينكن إنه ستتم معاقبة سبعة من كبار المسؤولين الحكوميين الروس.

وأضاف بلينكن أن وزارة التجارة أدرجت 14 كيانًا في القائمة السوداء بناء على أنشطتها في الانتشار النووي لدعم برامج أسلحة الدمار الشامل الروسية وأنشطة الأسلحة الكيماوية.

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