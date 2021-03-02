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مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين جينا ريموندو وزيرة للتجارة

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مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين جينا ريموندو وزيرة للتجارة مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين جينا ريموندو وزيرة للتجارة

مصراوي Masrawy

11:33 م الثلاثاء 02 مارس 2021


الولايات المتحدة - (أ ش أ)

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على تعيين جينا ريموندو وزيرة للتجارة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وجاء التصويت بالأغلبية الساحقة لصالح ريموندو، حاكمة ولاية رود آيلاند، حيث صوت 85 عضوا بالمجلس مساندا لها بينما عارض تعيينها 15 عضوا، وكان معظم المعارضين من الجمهوريين.
وتشير المصادر إلى أن التكليفات الرئيسية لريموندو تتضمن مراجعة السياسات التجارية التي اتخذتها الإدارة السابقة والشراكات المختلفة للولايات المتحدة حول العالم، بما في ذلك القيود المفروضة على الشركات الصينية في قطاع الاتصالات والصناعات الدفاعية.
وأبدت ريموندو - خلال جلسة المصادقة على تعيينها - رفضها الالتزام بالإبقاء على القيود المفروضة من جانب وزارة التجارة الأمريكية على شركة هواوي الصينية للاتصالات، والموضوعة ضمن القائمة السوداء التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع "شركات أجنبية معادية".

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