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ولاية آلاسكا الأمريكية: طلبنا الحصول على جرعات من لقاح "جونسون آند جونسون"

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ولاية آلاسكا الأمريكية: طلبنا الحصول على جرعات من لقاح "جونسون آند جونسون" ولاية آلاسكا الأمريكية: طلبنا الحصول على جرعات من لقاح "جونسون آند جونسون"

مصراوي Masrawy

11:30 م الثلاثاء 02 مارس 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية في ولاية آلاسكا الأمريكية، مساء الثلاثاء، أنها طلبت الحصول على 8900 جرعة من لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة، المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت السلطات في الولاية الأمريكية، حسبما نقلت "سي إن إن" الأمريكية مساء الثلاثاء، أنه سيتم تخصيص 3 آلاف لقاح للقبائل الأمريكية الأصلية.

وذكرت "سي إن إن"، أن شراكة الصيدلة الفيدرالية التابعة للولاية ستتلقى أيضاً جرعات اللقاح.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في ولاية آلاسكا يبلغ حوالي 58 ألف شخص.

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