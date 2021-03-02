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بعد تراشق حاد.. "أردوغان" يعرض التعاون الثنائي مع الرئيس الفرنسي

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بعد تراشق حاد.. "أردوغان" يعرض التعاون الثنائي مع الرئيس الفرنسي بعد تراشق حاد.. "أردوغان" يعرض التعاون الثنائي مع الرئيس الفرنسي
باريس وأنقرة تعملان على إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات

بعد تراشق حاد..

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "إمكانات كبيرة جداً" للتعاون بين البلدين وذلك مع سعي الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي لتطبيع العلاقات، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان أبلغ ماكرون في مكالمة عبر الفيديو بأن الحوار بين الزعماء لعب دائماً دوراً مهما في العلاقات.

وتبادلت تركيا مراراً الانتقادات اللاذعة مع فرنسا بشأن سياسات أنقرة في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وقضايا أخرى، لكنهما ذكرتا الشهر الماضي أنهما تعملان على إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات.

ووقفت فرنسا إلى جانب اليونان في نزاع حول الحدود، في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط، دفع البلدين عضوي حلف شمال الأطلسي، اليونان وتركيا، إلى شفا الحرب عدة مرات في العقود الأخيرة.

واتهمت باريس، أنقرة بإرسال أسلحة ومرتزقة لزعزعة الاستقرار في ليبيا.


وقادت فرنسا حملة في الاتحاد الأوروبي لتوقيع عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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