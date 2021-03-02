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إيطاليا تشدد قيود كورونا مع تزايد الإصابات بالسلالة البريطانية

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إيطاليا تشدد قيود كورونا مع تزايد الإصابات بالسلالة البريطانية إيطاليا تشدد قيود كورونا مع تزايد الإصابات بالسلالة البريطانية

مصراوي Masrawy

10:58 م الثلاثاء 02 مارس 2021

روما - ( د ب أ )

وسعت الإيطالية من نطاق القيود التى تستهدف الحد من انتشار في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في حالا الإصابة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات هي الأولى التي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي الجديدة.

وقال وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانزا اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في روما إن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من السادس من شهر مارس الجارى وتستمر حتى السادس من أبريل، ونتضمن تمديدًا لقيود السفر بين الأقاليم والمناطق وكذلك لحظر التجول الليلي

وأضاف وزير الصحة الإيطالى أن السلالة الإنجليزية من الفيروس هي السائدة الآن في إيطاليا. وبدأت تنتشر في إيطاليا السلالات التي تم اكتشافها في البرازيل وجنوب أفريقيا.

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