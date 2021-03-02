ماكرون لروحاني: على إيران أن تقوم ببادرات واضحة على احترام الاتفاق النووي

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مصراوي Masrawy

وكالات

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء من نظيره الإيراني حسن روحاني أن تقوم طهران ببادرات واضحة وبشكل سريع للعودة إلى احترام التزاماتها في الاتفاق النووي، والتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أعلن قصر الاليزيه، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأعرب ماكرون، في اتصال هاتفي مع روحاني، عن قلقه العميق ازاء القرارات التي اتخذتها طهران في انتهاك لاتفاق فيينا حول الملف النووي الأيراني في وقت سيقدم فيه الأوروبيون مشروع قرار أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين ايران بسبب تعليقها بعض عمليات التفتيش المتصلة ببرنامجها النووي، وفق.

وأعرب الرئيس الفرنسى للرئيس الإيرانى أيضًا عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بعد زيادة الهجمات على السعودية، مؤكدًا تصميمه حل الأزمات الإقليمية خصوصًا فى اليمن والعراق ولبنان.