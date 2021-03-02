الخارجية الأمريكية: واشنطن تطلب من موسكو تدمير برنامج أسلحتها الكيميائية بإشراف دولي

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلنت الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، ‏عن أن الولايات المتحدة تطلب من روسيا تدمير برنامج أسلحتها الكيميائية بإشراف دولي.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن بلاده ستواصل العمل مع ألمانيا وأوكرانيا ودول أوروبية أخرى لمنع روسيا من تقويض أمننا الجماعي.

وأوضح أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على ‎روسيا تهدف للتوضيح بأن محاولة اغتيال ‎المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني، مشددًا على أن سجنه أمر لن تقبله ‎الولايات المتحدة وحلفاؤها.

ودعا روسيا لإطلاق سراح ‎نافالني بدون شرط، مؤكدًا أن واشنطن ترحب بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ‎روسيا.