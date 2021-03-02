مقتل 3 سيدات يعملن في محطة تلفزيونية برصاص مجهولين في أفغانستان

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أفغانستان - (أ ش أ)

قتلت ثلاث سيدات يعملن في إحدى المحطات التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، برصاص مسلحين مجهولين بمدينة جلال آباد الأفغانية.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، أن الإعلاميات الثلاث قتلوا في هجومين منفصلين، الأول كان في الرابعة مساء بالتوقيت المحلي في مدينة جلال آباد، قتل فيه إعلاميتان، والثاني حدث بعد دقائق معدودة من الأول في المدينة ذاتها.

وقال زلماي لطيفي رئيس المحطة التلفزيونية إنه "تم إبلاغ جهاز المخابرات الوطني بتهديدات محتملة قبل الهجوم على موظفي القناة".

ومن جانبه، قال قائد شرطة المقاطعة إن "منفذ الهجوم الثاني ألقي القبض عليه، ويجري التحقيق معه" فيما أفادت مصادر طبية بإصابة سيدتين كانتا تعبران الطريق بالقرب من مكان الحادث، حيث أصيبتا بجروح.

وأشارت القناة الأفغانية إلى أنه لم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الحادث، كما نفت حركة "طالبان" أي علاقة لها بالحادث.