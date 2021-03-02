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واشنطن: سنواصل فرض العقوبات على قادة الحوثيين لسلوكهم وللاعتداءات على

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واشنطن: سنواصل فرض العقوبات على قادة الحوثيين لسلوكهم وللاعتداءات على السعودية واشنطن: سنواصل فرض العقوبات على قادة الحوثيين لسلوكهم وللاعتداءات على

مصراوي Masrawy

10:34 م الثلاثاء 02 مارس 2021

وكالات
أوضحت الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن العقوبات على اثنين من قادة الحوثي جاءت بناء على الاعتداءات الأخيرة للجماعة، مؤكدة أنها ستسمر في محاسبة قادة ‎الحوثيين على سلوكهم بما فيه الاعتداءات المتكررة على ‎.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إنه بناء على الاعتداءات الأخيرة للحوثيين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 2 من قادتهم
وتابع أن واشنطن تعمل مع مارتن جريفيث المبعوث الأممي لليمن ودول المنطقة للتوصل إلى حل دائم للصراع في ‎اليمن.
وأشار إلى أن إيران أججت الصراع في ‎اليمن وجعلت الوضع القائم أكثر سوءا وهددت الاستقرار الإقليمي.

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