مصراوي Masrawy
10:34 م الثلاثاء 02 مارس 2021
وكالات
أوضحت الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن العقوبات على اثنين من قادة الحوثي جاءت بناء على الاعتداءات الأخيرة للجماعة، مؤكدة أنها ستسمر في محاسبة قادة الحوثيين على سلوكهم بما فيه الاعتداءات المتكررة على السعودية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إنه بناء على الاعتداءات الأخيرة للحوثيين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 2 من قادتهم
وتابع أن واشنطن تعمل مع مارتن جريفيث المبعوث الأممي لليمن ودول المنطقة للتوصل إلى حل دائم للصراع في اليمن.
وأشار إلى أن إيران أججت الصراع في اليمن وجعلت الوضع القائم أكثر سوءا وهددت الاستقرار الإقليمي.