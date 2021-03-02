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مصراوي Masrawy

وكالات

أوضحت الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن العقوبات على اثنين من قادة الحوثي جاءت بناء على الاعتداءات الأخيرة للجماعة، مؤكدة أنها ستسمر في محاسبة قادة ‎الحوثيين على سلوكهم بما فيه الاعتداءات المتكررة على ‎السعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إنه بناء على الاعتداءات الأخيرة للحوثيين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 2 من قادتهم

وتابع أن واشنطن تعمل مع مارتن جريفيث المبعوث الأممي لليمن ودول المنطقة للتوصل إلى حل دائم للصراع في ‎اليمن.

وأشار إلى أن إيران أججت الصراع في ‎اليمن وجعلت الوضع القائم أكثر سوءا وهددت الاستقرار الإقليمي.