إيطاليا: ارتفاع كبير في عدد المهاجرين منذ بداية العام

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مصراوي Masrawy

إيطاليا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية الايطالية عن ارتفاع كبير في تدفقات المهاجرين نحو سواحل البلاد منذ بداية العام الحالي.

وذكرت وكالة آكي الإيطالية للأنباء مساء اليوم انه وصل الى ايطاليا في الشهرين الأولين من هذا العام 5306 مهاجرين غير شرعيين ، وهو رقم يعادل أكثر من ضعف المهاجرين الوافدين في نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت حينها أعدادهم 2553 مهاجرا.

وقالت انه خلال شهر فبراير الماضي وحده، وصل 3895 مهاجرًا بشكل مستقل أو على متن سفن انقاذ تابعة لمنظمات غير حكومية وخفر السواحل الإيطالي، من بينهم 398 قاصرًا، جميعهم فروا بشكل أساسي من ليبيا.