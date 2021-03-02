الأهلي يستعيد خدمات الروماني "ميتريتا"..  قبل لقاء ضمك

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شارك لاعب فريق الأهلي، الروماني ألكسندرو ميتريتا في التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، بعد تعافيه الكامل من الإصابة.

وشهدت تدريبات الأخضر، عودة المحترف الروماني ألكسندرو ميتريتا للمرة الأولى منذ إصابته في "ديربي جدة" أمام الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري.

وخرج ميتريتا متأثرًا بالإصابة في شوط المباراة الأول، ليعلن بعدها الأهلي إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية.

ومن المنتظر أن يشارك ميتريتا أمام ضمك، السبت المقبل، على ملعب الشرائع بمكة المكرمة في الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وأجرى الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، تحت إشراف مدربه فلادان، استعدادًا لمواجهة ضمك في الجولة القادمة للدوري.