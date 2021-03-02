واشنطن: على إثيوبيا العمل مع المجتمع الدولي لتسهيل إجراء تحقيقات دولية في انتهاكات حقوق الإنسان بتجيراي

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أدانت الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إقليم تيجراي الإثيوبي، من قبل القوات الفيدرالية الإثيوبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وقف تلك الانتهاكات واتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون، ومنع المزيد من العنف.

وقال: "ضغط الوزير بلينكين من أجل الإنهاء الفوري للأعمال العدائية وانسحاب القوات الخارجية من تيجراي، بما في ذلك قوات الأمن الإقليمية في أمهرة والقوات الإريترية".

وأضاف "كما طلب الوزير بلينكين أن تعمل حكومة إثيوبيا مع المجتمع الدولي؛ لتسهيل إجراء تحقيقات مستقلة ودولية وذات مصداقية في انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين عنها".