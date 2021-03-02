أخبار عاجلة

مميزات عدة دون سلبيات.. لماذا يجب أن نطهو الطعام بالملعقة الخشبية؟ -
أمانة الشرقية تغلق 103 منشآت تجارية -
"مودة مكة" تنفّذ دورات تأهيل للمقبلين على الزواج للوقاية من الطلاق وآثاره -
وزير الخارجية يصل الدوحة في زيارة رسمية لقطر -
"التجارة": يمكن  لكل المنشآت منح خصومات خاصة لمن تلقوا "لقاح كورونا" -
"المرأة في الصفوف القيادية".. ندوة تستعرض التقدم المحرز لها في تنفيذ أهداف 2030 -
يوم الجمعة استخراج الأوراق من الأحوال المدنية.. تعرف على أماكن تشغيل السجلات المدنية طوال الأسبوع -
الأعصر رئيسًا لتشريعية الشيوخ.. وباهر وجرجس وكيلين -
"واعظات الأزهر" يبدأن أولى مهامهن بلجنة الفتوى الرئيسة -
وزير الخارجية اليوناني يصل القاهرة لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

النمسا: مستعدون لتصنيع "سبوتنيك-V" حال موافقة وكالة الأدوية الأوروبية

Print
النمسا: مستعدون لتصنيع "سبوتنيك-V" حال موافقة وكالة الأدوية الأوروبية النمسا: مستعدون لتصنيع "سبوتنيك-V" حال موافقة وكالة الأدوية الأوروبية

مصراوي Masrawy

10:20 م الثلاثاء 02 مارس 2021

النمسا - (أ ش أ)

أعلن مستشار النمسا سيباستيان كورتس، أن بلاده تخوض محادثات مع موسكو حول إمكانية شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي أو التعاون في تصنيعه في حال تبنيه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

وقال كورتس، في مؤتمر صحفي أوردته قناة اليوم اليوم الثلاثاء، إنه بحث موضوع "لقاح سبوتنيك V" عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنه على اتصال مع السفير الروسي والشركات الروسية المعنية بتصنيع هذا اللقاح.

وأضاف: " دار الحديث حول موضوعين أولهما احتمال شراء اللقاح في حال إعطاء وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها، وثانيهما هو التعاون المحتمل في التصنيع".

من جانبه، قال السفير الروسي لدى فيينا، دميتري لوبينسكي أمس الاثنين، إنه زار مكتب المستشار النمساوي لمناقشة مجمل القضايا المتعلقة بإمكانية توريدات لقاح "سبوتنيك V" إلى النمسا وتنظيم تصنيعه في أراضي البلاد من قبل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (المعني بتوريدات اللقاح إلى دول أجنبية)، إلى جانب بحث إمكانية مصادقة وكالة الأدوية الأوروبية عليه.

وفي 26 فبراير، أعلن الكرملين في بيان، أن الرئيس الروسي تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار النمساوي، بحث الطرفان خلاله إمكانية تصدير لقاح "سبوتنيك V" إلى فيينا، وآفاق التعاون بين البلدين في إنتاجه المشترك، ضمن مناقشة الزعيمين موضوع مكافحة جائحة كورونا.

وسبق أن أعرب كورتس عن استعداده للتطعيم بـ"سبوتنيك V"، مؤكدا موافقة فيينا على إنتاج اللقاح الروسي في أراضيها بعد تسجيله من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

وزيرة الصحة: حلم الزمالة المصرية تحقق "في غمضة عين"

وزيرة الصحة: حلم الزمالة المصرية تحقق "في غمضة عين"

شبكة عيون الإخبارية